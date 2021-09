Dwayne “La Roca” Johnson envía un mensaje al policía que es considerado su doble

En redes sociales se hizo viral la historia de un hombre llamado Eric Fields que aseguraron es el “doble” del actor Dwayne “La Roca” Johnson. Se trata de un teniente estadounidense que se robó las miradas al posar con gafas de sol sobre una camioneta y luciendo sus músculos.

La imagen del oficial fue compartida en Facebook por una oficina de Policía del condado de Morgan, lugar donde presta servicio. Luego miles de internautas replicaron la foto que se hizo viral en redes.

Tras la popularidad de la foto de Fields, “La Roca” respondió a través de sus redes. Allí aprovechó para replicar una de las fotos en las que comparan en paralelo al teniente con su físico.

“El tipo de la izquierda es mucho más genial. Mantente a salvo hermano y gracias por tu servicio. Un día beberemos Teremana y necesito escuchar todas tus ‘historias de Rock’ porque sé que las tienes”, escribió “La Roca” Johnson en sus redes.

Su invitación a beber despertó todo tipo de comentarios pues se sabe que el actor que se hizo famoso en la televisión tras su paso en la WWE, lanzó recientemente una línea de tequilas llamada Teremana.

El nuevo emprendimiento de “La Roca” también es un proyecto que hace parte de un programa llamado “Guac on The Rock” y que busca ayudar a restaurantes locales a reactivar su economía.

A continuación el mensaje de Dwayne Johnson y que tiene miles de reacciones en Twitter.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW