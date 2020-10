El divertido análisis que hace el youtuber Lewis Shawcross de la canción ‘El santo cachón’

Lewis Shawcross comparte videos en su canal de YouTube donde reacciona a diferentes canciones en español. El británico ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, lo que en los últimos días lo ha llevado a conocerse más dentro de los internautas.

En diálogo con La Hora del Regreso Shawcross expresó que su gusto por la música latina empezó luego de que le recomendaran una canción de la española Rosalía, desde ahí comenzó su búsqueda por artistas nuevos.

Por otro lado, el británico aceptó que no sabe de música: “no tengo entrenamiento musical, no canto, no toco ningún instrumento, pero he leído muchas reseñas musicales y de ahí he ido recolectando lo que sé de música”.

Para finalizar, el youtuber mencionó la comida colombiana que más le gusta.