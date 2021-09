“El éxito trae consecuencias”: Epa Colombia habló sobre la salud de su papá

En horas de la noche de este martes 31 de agosto, el padre de Epa Colombia sufrió un intento de atraco y resultó herido en uno de sus brazos por arma de fuego, hechos presentados en la avenida Boyacá con calle 13 de Bogotá.

Según la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre se desplazada dentro de la camioneta con su esposa y escoltas. Estos últimos lograron abatir a uno de los delincuentes.

Al conocer el estado de salud de su padre, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia en redes sociales, compartió a través de sus historias de Instagram un corto, pero emotivo mensaje.

“Te amo Gerardo. Eres el mejor papá del mundo. Te voy a cuidar siempre. Eres mi mundo”, escribió.

Posteriormente, compartió un video en el que mostró cómo quedó el vehículo en el que se movilizaba su padre.



foto: @epa_colombia

Por otro lado, la joven compartió un video en su Instagram en el que dio un parte de tranquilidad y expresó que su papá está bien.

“Mi papito está muy bien, está sangrando, pero bien. Sabe que ya está muy viejito, pero lo voy a cuidar hasta el final y que gracias a Dios no le pasó nada porque mi papá es maravilloso”, dijo.

No obstante, Epa Colombia aseguró que el éxito que está obteniendo le trajo “consecuencias” en su vida, pero que no se arrepiente de haber decidido no ser “fracasada”.

“Estoy muy feliz, solo que a uno se le baja lo moral con todo lo que le pasa. Uno tiene que ser muy fuerte, uno no se puede dejar derrumbar. Además, creo plenamente en Dios y sé que todo estará bien”, mencionó.

“El éxito trae consecuencias. Yo decidí ser exitosa. Si hubiera querido ser fracasada y no aguantarme todo lo que me pasa, estaría por ahí, sin hacer nada”, agregó.