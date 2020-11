El universo de Humboldt, obra en la que ‘Tintín’ explica la importancia de la naturaleza

El artista colombiano Gabriel Ortega habló en La Hora del Regreso sobre su obra en la que ‘Tintín’ será figura en la obra El universo de Humboldt que explica la importancia de la preservación, el cuidado y el respeto a la naturaleza.

“La exposición se da sobre todo por el tema que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia. Además, era un trabajo que se tenía pensado montar hace dos años de todo el tema ambiental porque, desde mi infancia he sido muy apasionado con el tema”, afirmó.

Mi madre era una persona aficionada a las plantas y en casa teníamos tres patios, entonces allí nos divertíamos jugando. Había árboles de naranjas y en las noches leía ahí las historietas de ‘Tintín’”, añadió.

De igual forma, Ortega se refirió a su recorrido por el mundo, en el que destacan países como España e Italia que tuvieron gran influencia artística en sus obras.

“Me fui a Europa 30 años, en los cuales viví un tiempo en España y allí vivía relativamente frente al mar. Luego dejé ese país y me voy a vivir al campo en Italia. Después de tantos años me tocó la pandemia y dije que era el momento de hacer la exposición”, comentó.

Además, mencionó que “la obra de Efraín Zúñiga me impactó y me hacía recordar los campos que tenemos en Colombia. Ahí pudimos fusionar la obra”.