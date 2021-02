El youtuber que emprende su viaje hasta Colombia en carro desde Kentucky, USA

Zach Morris es una celebridad de las redes sociales y viajero mundial que encontró el éxito después de lanzar su canal de YouTube homónimo. Documenta su vida y aventuras en Colombia y América Latina para más de 1 millón de suscriptores. En mayo de 2016, debutó en YouTube con buscando comida colombiana en Gringolandia.

Morris explicó que cuando llegue a Panamá sabe que va a tener algún obstáculo con su carro. “He hecho muchas investigaciones y tengo planeado lidiar con eso cuando llegue allá”, indicó.

Para Zach, “Colombia es como mi país adoptivo, me siento mejor y es como mi hogar”.

Frente al tema de la inseguridad dijo que “me preocupa porque hay varios lugares que no tienen buena fama de ser seguros. Cuento con tres personas que me acompañan en este viaje”.

Además, habló sobre el presupuesto que se gastará en esta aventura. “Sale entre cuatro personas más o menos en 300 dólares cada uno en solo combustible y con los hospedajes creo que va a ser más costoso”.

Finalmente, dijo que vive de los ingresos de Facebook y YouTube, y cuando suba esta travesía a su canal espera cubrir los gastos de este viaje.