¿Chucky está atemorizando a quienes no usan el tapabocas?: Así lo demuestra un video

La grabación que ha dejado sorprendido a más de uno en las redes sociales, se puede ver cómo un hombre disfrazado del muñeco más aterrador del cine ataca a una mujer que no estaba utilizando el tapabocas, arrojándose agresivamente sobre ella, ante la mirada atónita y los gritos desesperados de los demás pasajeros.

Muchos internautas compartieron el video en Facebook, Instagram y Twitter, algunos apoyando la iniciativa del Chucky de carne y hueso, y otros criticando fuertemente el atrevimiento del hombre.

Aunque su intensión, al parecer, era difundir un mensaje de conciencia sobre la pandemia, la pesada broma tenía en realidad un objetivo distinto.

Entrevistado por Daily Dot, Miguel, un actor e influencer de Puerto Rico, aseguró que el truco fue planeado en ayuda del director de la grabación, y la actriz que es atacada por él. Además, aseguró que la idea era demostrar si las personas ayudarían ante una situación inusual como esta, y todo parece apuntar que cumplieron con su experimento social, porque nadie salió a socorrer a la mujer.

