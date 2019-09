Elizabeth Loaiza explica por qué decidió lanzarse al Concejo de Bogotá

La modelo Elizabeth Loaiza se presentó oficialmente como candidata al Concejo de Bogotá por el partido Colombia Renaciente, el cual está conformado por exministros del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Sobre la motivación que tuvo la colombiana para lanzarse al Concejo expresó que: “Nadie me convenció, fue mi iniciativa, me gustan muchos los temas sociales, desde pequeña me inculcaron el ayudar a los demás, viene de generación en generación.”

“La politequería que nos han venido los medios ya nos tiene cansados, no nos podemos quedar en la queja, es necesario darle una renovación a la política”, agregó la candidata.

Sobre Colombia Renaciente, su partido político comentó que: “mi partido político nace en Cali, es un partido incluyente, defiende la cultura y sentí afinidad con ellos y por eso me inscribí, me dieron el número tres y ahora hay que esperar.”

En cuanto al empoderamiento de la mujer y lo que va a hacer si llega al Concejo, explicó que: “desde hace muchos años que tengo mi fundación, me he dado cuenta que el tema de la drogadicción es muy importante. He estado en la tarea de hacer seguimiento al tema y cómo lo ha cubierto hasta ahora el Estado, y no se ha avanzado en el tema como debería ser.”

Para finalizar contó que el recibimiento de las personas ha sido positivo porque a cada lugar que llega recibe muy buenos comentarios.