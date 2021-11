Elsa y Elmar lanza "Como Acaba", una canción para recordar un amor del pasado

Elsa y Elmar lanza su nueva canción “Como Acaba”, un sencillo para recordar a los amores del pasado. La cantante bumanguesa presentó en La Hora del Regreso una de sus letras favoritas del nuevo repertorio que está preparando para su tercer disco.

“Como Acaba” es una canción que explora el sentimiento de superación y aceptación de todos los momentos vividos con un amor que se tuvo en el pasado.

Elsa y Elmar manifestó en La Hora del Regreso que “escucho las canciones como si fuera una adicta, porque siento que cuando las libero no van a ser mías y me convertiré en una juez de mi propio trabajo. Ha sido una de las labores más difíciles que he tenido que efectuar”.

Indicó que “sigue igual mi obsesión y mi terquedad por creer firmemente que si yo hago la música más honesta que pueda y que más me guste en el momento presente, esa música le debe gustar a alguien. Es algo que he guardado muy intuitivamente y la he protegido”.

Por otro lado, dijo que “para mí Colombia es una sensación de amor y de dolor porque comencé mi carrera pensando que el país para trabajar fuertemente, y me encontré con que todavía falta valorar más el trabajo de los artistas, por eso decidí irme a vivir a México”.

Además, Elsa y Elmar señaló que “queda otra canción, ahorita va a salir una colaboración con un español que se llama Leiva […] yo soy la de la tusa, entonces siempre hay tusa, pero el ritmo es distinto”.