Yo no quería polémica, pero la gente lo volvió así: Carla Giraldo sobre Masterchef

Carla Giraldo, actriz colombiana, se consolidó como la ganadora del concurso de gastronomía Masterchef. Aunque muchas personas creen que sus comentarios y su actitud durante el reality fueron controversiales, Giraldo obtuvo un premio de 200 millones de pesos.

Carla Giraldo manifestó en La Hora del Regreso que “siempre vi el reality por redes sociales y es algo que me llana de vida, yo me divierto, también soy televidente y me da rabia. Hoy amanecí también leyendo las redes, pero sobre todo muy feliz con lo que pasó”.

Indicó que “antes sabía hacer muy bien aseo, yo soy muy inútil en la cocina y cuando me dijeron, la primera respuesta fue no y luego dije que estaba bien, que me encantaba este formato. Fui muy disciplinada y estudiaba para ganar”.

Giraldo dijo que “acá te dejan estudiar cocina y que uno se prepare como quiera, lo que pasa es que no hay tiempo, entonces se debe mirar si ese tiempo que sobre se toma para descansar o para aprender. Todos nos metimos en el juego y fuimos felices mientras duró”.

Además, la actriz señaló que “nunca hacemos las cosas por volverlas polémicas, y lastimosamente siempre mi vida siempre ha sido así. Yo no quería polémica, pero la gente lo volvió así. Decreté que los quería sacar a todos y lo logré”.

Por otro lado, expresó que “yo no me siento chef, yo siento un respeto muy grande por los cocineros y valoro mucho su trabajo. Me siento con más ganas de aprender de gastronomía y que las personas se deleiten”.

Recalcó que “quedé sorprendida de muchos compañeros cuando los vi en el reality, cada cual ve las cosas diferentes, cada cual las escribe con una intensión y uno las puede tomar de otra. Yo me quedo con los amigos que me dejó, con todos me quedo con las risas”.