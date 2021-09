En Australia un ave imita a la perfección el llanto de un bebé

El zoológico Taronga, en Australia, compartió por medio de su cuenta de Twitter la habilidad que había aprendido Echo, un ave lira, también conocido como Menura, que convirtió en un excelente imitador de varios sonidos, entre esos, el llanto de un bebé.

“¡Apuesto a que no esperabas esta llamada de atención! No estás escuchando cosas, nuestro pájaro lira residente Echo tiene la INCREÍBLE capacidad de replicar una variedad de llamadas, ¡incluido el llanto de un bebé!”, expresó el parque en su publicación.

Lea aquí: 'Stickers' de niña coreana en WhatsApp podrían desaparecer por culpa de su mamá

No está claro cómo Echo, de siete años, perfeccionó el grito espeluznante, ya que el zoológico está cerrado actualmente en medio del bloqueo en curso de Sydney, pero expertos ornitólogos afirman que esta especie tiene una extraordinaria memoria y de allí puede relacionarse esta habilidad.

Además, este no es único sonido que puede reproducir a la perfección, también puede imitar el sonido de un taladro y una alarma.

Le puede interesar: Joven que perdió sus antebrazos ahora modela, actúa y hasta toca el piano

"Hay otros dos sonidos que hace en el momento que acaba de aprender. Uno es el sonido de un taladro eléctrico que es terriblemente preciso; el segundo es nuestra alarma de incendio. Incluso tiene el anuncio de 'evacuar ahora'", aseguró el zoológico.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



📽️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos