En España grabé una serie para Netflix: Sebastián Yatra

Empieza la gira mundial de Sebastián Yatra en España y seguirá en México y Estados Unidos. El artista colombiano también hará parte de una serie producida por Netflix.

Yatra manifestó en La W que “España me ha enamorado este último año y grabar la serie me ha hecho sentir en casa. Me tiene embobado este país”

De la fecha del lanzamiento de la serie de Netflix dijo que “yo no sé cuál es, pero fueron como seis meses de preparación. Desde hace muchos años quería actuar y aprendí un montón en la grabación”.

Sobre su gira señaló que “estamos emocionados de volver a la tarima después de un año y medio. El 30 estaremos en Sevilla y el 10 de Julio voy para Galicia; en septiembre y octubre estaré en Estados Unidos”.

Además, se refirió al sencillo ‘Pareja del año’ y expresó que “ha sido fenomenal, tenía muchos sueños con la canción, pero uno nunca sabe cómo va a ser el éxito. En dos meses ya ha tenido más de 200 millones de reproducciones en YouTube”.

Por otro lado, habló sobre las coreografías en TikTok y reveló que “yo hago parte del equipo de coreógrafos. Nos demoramos como dos semanas montando la de Pareja del año”.