Epa Colombia asegura que piensa mudarse al norte de Bogotá

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia en redes, volvió a mostrar detalles de su negocio de las keratinas. Justamente en sus historias de Instagram aprovechó para hablar del que sería su nuevo proyecto.

Según lo que contó, estaría pensando en mudarse hacia el norte de Bogotá. Incluso pidió ayuda a sus seguidores para escoger su nuevo sitio de residencia.

“Mi vida ha cambiado de una manera increíble. No sé si irme a vivir al Salitre o a Rosales, me gustaría que tu me ayudaras”, contó Epa Colombia en sus redes sociales.

En el mismo video compartió una encuesta con ambos sectores de Bogotá y sus seguidores aprovecharon para escoger el barrio favorito para la empresaria.

Durante la misma serie de videos presumió que su laboratorio ya tiene los papeles en regla y una serie de autorizaciones desde inicios de octubre. Incluso aprovechó para hacer un tour y visitar a algunos empleados que estaban en el proceso de empacado de sus productos para el cabello.

El anuncio de Epa Colombia de mudarse hacia el norte de Bogotá llega después de revelar que el perfil de Instagram de su empresa había sido suspendido. Por eso en su red personal ha mostrado en detalle los avances de su negocio.

A continuación el video donde Epa Colombia quiere decidir entre mudarse a Rosales o Salitre.