Esta canción tiene la esencia del vallenato: Silvestre Dangond sobre 'La última vez'

En W Fin de Semana, el cantante de vallenato Silvestre Dangond presentó su más reciente trabajo musical llamado ‘La última vez’. Según el artista: “el público se ha identificado tanto con esta canción porque tiene la esencia del vallenato. Este es un estilo de canción que queda de por vida”.

“Yo tengo algo particular con las canciones de despecho, para mí cantarle al dolor es ser feliz. No sé si es porque cuando lloro descanso. Cuando me llegó esta canción, que era para versión popular, yo dije que la quería grabar en versión vallenata”, comentó Dangond sobre la historia de este trabajo musical.

Por otro lado, el cantante habló sobre sus inicios en la música y los proyectos que tiene para los próximos meses.