Esta es la cartelera oficial de la sexta edición de INDIEBO

El festival de cine independiente de Bogotá definió la lista de películas para su sexta edición, la cual se desarrollará a través de una plataforma digital y que trae nuevos mecanismos de interacción con los protagonistas.

La selección, estrictamente curada como en las ediciones anteriores, conectará a Colombia con las culturas más apasionantes del mundo reflejadas en cine de altísimo nivel.

A White, White Day

Hlynur Pálmason

Islandia, Dinamarca, Suecia

Africa

Oren Gerner

Israel

Aren’t You Happy?

Susanne Heinrich

Alemania

Atlantis

Valentin Vasyanovych

Ucrania

Best of CatVideo Fest

Will Braden

Estados Unidos

Born in Jerusalem and Still Alive

Yossi Atia y David Ofek

Israel

Chambre 212

Christophe Honoré

Francia, Bélgica, Luxemburgo

Douze Mille

Nadège Trébal

Francia

Felix in Wonderland

Marie Losier

Alemania, Francia

Frances Ferguson

Bob Byington

Estados Unidos

Gordon & Paddy

Linda Hambäck

Suecia

Hello Hello Hello: Lee Ranaldo: Electric Trim (Recomendada musical)

Fred Riedel y Jerry Fried

Estados Unidos

Ibiza: The Silent Movie (Recomendado musical)

Julien Temple

Reino Unido



Initials S.G

Rania Attieh y Daniel García

Argentina, USA, Líbano

Jacob, Mimmi y los perros parlantes

Edmunds Jansons

Lituania, Polonia

Jesus Shows you the way to the Highway

Miguel Llansó

España, Estonia, Etiopía, Letonia, Rumania, Reino Unido

Joe Strummer: The Future is Unwritten (Recomendado musical)

Julien Temple

Irlanda, Reino Unido

Keith Richards: The Origin of Species (Recomendado musical)

Julien Temple

Reino Unido

Kosher Beach

Karin Kainer

Israel, Estados Unidos

Last and First Men

Jóhann Jóhannsson

Islandia

Lava

Ayar Blasco

Argentina

L'extraordinaire voyage de Marona

Anca Damian

Francia, Bélgica, Rumania

Limonada, Limonada

Juan Pablo Heilbron y Nicolás Palacio

Colombia

Little Joe

Jessica Hausner

Reino Unido, Austria, Alemania

London: The Modern Babylon (Recomendado musical)

Julien Temple

Reino Unido

Luz

Juan Diego Escobar Alzate

Colombia

Mapa de Sueños Latinoamericanos

Martin Weber

México, Argentina

Max Richter’s Sleep

Natalie Johns

Reino Unido

Mayor

David Osit

Estados Unidos, Reino Unido

Memory: The Origins of Alien

Alexandre O. Philippe

Estados unidos, Suiza

No Trague N’tero

Alexis Durán

Colombia

Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin

Werner Herzog

Reino Unido

Notre-Dam du Nil

Atiq Rahimi

Francia, Bélgica, Ruanda

Ruido

Marco Velez Esquivia

Colombia

Saint Frances

Alex Thompson

Estados Unidos

State Funeral

Sergei Loznitsa

Países Bajos, Lituania

Sufi, Saint and Swinger

Andrés Borda y Camilla French

Colombia, Reino Unido, Estados Unidos

The Forbidden Reel

Ariel Nasr

Canadá

This is not a Movie

Yung Chang

Canadá, Alemania

Todo Sobre el Asado

Gastón Duprat, Mariano Cohn

Argentina

Un Hombre Alado

Felipe Restrepo

Argentina

VHYes

Jack Henry Robbins

Estados Unido

White Riot

Rubika Shah

Reino Unido

Wilcox

Denis Côté

Canadá