“Está recogiendo lo que sembró”: Aida Merlano sobre video de Alejandra Azcárate

Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora que está prófuga de la justicia colombiana, reaccionó al video de Alejandra Azcárate en el que relató los difíciles momentos que ha vivido ella y su familia en los últimos meses.

La influenciadora no se atrevió a hacer juicios sobre Azcárate, pero si se burló de algunos apartados del video.

“En algo tiene razón: si uno manda esa vaina en su propia avioneta eso te van agarrando y es positivo para alcaloide y positivo para pendejo”, dijo.

“Me da risa que la gente presume que el ‘man’ es culpable y el debate es si ella sabía o no. Da igual. El artículo 68 de procedimiento penal la exime de tener que denunciar al marido siempre y cuando ella no lo ayude”, agregó.

De igual forma, Merlano también recordó que cuando ella vivió un momento difícil en su vida, Azcárate se burló de su situación.

“A mí me han arrastrado por los sótanos del infierno, y mira tú cómo es la vida que en un momento tuve la oportunidad de demostrar de qué estoy hecha y ella le hizo burla a mí situación. Entonces, yo razones para decir en su defensa no tengo, pero eso no me va a anular la imparcialidad”, comentó.

Sobre la burla de Epa Colombia a Azcárate, aseguró que la actriz y modelo está “recogiendo lo que sembró” luego de criticar con contundencia a Daneidy Barrera, quien actualmente es empresaria.

“Si usted siempre m… usted no va a recoger ni peras ni manzanas. Así que ella en Epa Colombia está recogiendo lo que sembró, por eso la otra le quiere dar hasta con el balde del trapero, porque a ella sí le dieron hasta que se cansaron”, mencionó.