Estás serían las razones más comunes por las que se es infiel

El terapeuta de pareja, Andrew Marshall, contó que todo el mundo miente o engaña por tres maneras diferentes:

Porque la pareja ya no lo complace sexualmente, los niños ya no permiten que compartan mucho tiempo en la relación, cualquier historia negativa que tenga relación con su pareja y usted no se sienta bien en su casa.

Por disgustos que no se resuelven y todo el tiempo se recuerdan, “los problemas no resueltos casi siempre llegan a la infidelidad”, afirmó Marshall.

Por último, cuando hay problemas de infancia que se ven reflejados en su pareja, por ejemplo, abandono de infancia o tal vez cuando ve que su vida no tiene sentido.

Además, compartió las señales a las que se tiene que estar atento para saber si nuestra pareja nos es infiel, “uno lo sabe. Usted se da cuenta porque lo conoce y cuando empieza a ver que se están alejando y no es por un problema que tuvieron en el instante, es porque algo más está pasando. El problema es que uno no lo acepta y trata de justificarlo”.

Para finalizar, Andrew Marshall, uno de los terapeutas de pareja más leídos con su libro, Why did I Cheat? (¿Por qué soy infiel?), dijo que según su experiencia los hombres llegan a su consultorio contando infidelidades con mujeres que están solteras, pero llegan más mujeres queriendo para rehacer su matrimonio.

“Las mujeres, cuando son infieles, no se dejan descubrir tan fácil y un hombre, casi nunca, sabe sobrellevar la infidelidad”, concluyó Andrew.

