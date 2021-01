Estoy esperando la financiación para los proyectos que tengo preparados: Robert Duvall

El actor y cineasta estadounidense Robert Duvall celebra sus 90 años de edad y estuvo hablando de sus próximas dos películas, “12 Mighty Orphans” y “Hustle”, en los micrófonos de La W.

Frente al tema de la pandemia explicó que “no le tengo miedo al COVID. Mi vida es muy tranquila. No me he vacunado y la prueba salió negativa”.

“Estoy esperando la financiación para los próximos proyectos que tengo preparados. Estoy listo para trabajar en mis 90 años, pero para que las cosas se materialicen necesito financiación”, indicó.

