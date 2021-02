Eva Rey comparte las primeras fotos de su bebé recién nacida

En la capital antioqueña nació Lía, la hija de Eva Rey y Matías Gaviria, hermano del exministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Según relató en su cuenta de Instagram, su bebé se adelantó cuatro semanas y ya tiene cinco días de nacida, además, de manera divertida aseguró que su hija llegó al mundo a "amargarle la vida a sus papás", al parecer, como venganza a su madre, luego que ella confesara que dudó en tenerla.

Declaraciones sobre aborto legal

Las polémicas declaraciones de Rey generaron todo un debate nacional sobre el aborto legal y los derechos reproductivos de las mujeres. En aquella ocasión, otra vez en Instagram, la periodista compartió sus pensamientos sobre este tema: "Hoy Lía ya está en mi vida. Yo lo decidí. Pero Quizás (sic) en otro momento, con otro papá y en otras circunstancias no hubiera sido así... y tengo todo el derecho a vivir en un mundo donde el aborto sea legal y a que no me juzguen por decidir".

A pesar de nacer prematura, la española confirmó que, tanto ella como su hija, se encuentran en buenas condiciones de salud.