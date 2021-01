Falleció Alexi Laiho, fundador de Children of Bodom, a sus 41 años

Este 4 de enero de 2021 se confirmó la muerte del guitarrista y fundador de la banda Children of Bodom, Alexi Laiho, a sus 41 años por complicaciones en su salud que padecía desde hace varios años, según confirmó la discografía Napalm Records.

En un comunicado de Bodom After Midnight, creada tras la separación de Children of Bodom en 2019, lamentó el fallecimiento de Laiho, “estamos absolutamente devastados por la repentina muerte de nuestro querido amigo y compañero. Nuestro viaje apenas comenzaba y no hay palabras para describir la pena que todos nosotros sentimos”.

Con su banda Children of Bodom, Alexi Laiho se convirtió en uno de los máximos exponentes del metal y una de las agrupaciones más importantes de Finlandia. Durante su carrera grabó 10 álbumes de estudio y dos en vivo.