Gary Barlow presenta su nueva colaboración con Sebastián Yatra: 'Elita' El integrante de Take That contó que al principio no quería trabajar con el colombiano por ser demasiado "guapo".

Sebastián Yatra es un gran artista, en tres días hizo todas sus partes y arregló el puente. Ahora en el Reino Unido todos lo están buscando: Gary Barlow. Foto: Getty Images