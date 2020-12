Hombre demanda a sus padres por tirar a la basura su colección de pornografía

Según Ap News, el oeste de Michigan, un hombre presentó una inusual demanda. David Werking llevó hasta los estrados judiciales a sus padres por tirar su colección pornográfica.

El hombre de 42 años, que se fue a vivir con sus padres luego de un divorcio, aseguró que le faltaban unas cajas de películas y revistas de este género, valoradas en 29.000 dólares.

Sus padres argumentaron ante el juzgado que nunca habían acordado tener este tipo de objetos en su casa, y en repetidas ocasiones, aseguraron que las habían arrojado.

Paul Maloney, juez federal del distrito coincidió con Werking, al fallar a favor del hombre, quien aseguró que los padres no tenían a arrojar a la basura la colección de su hijo.

«No hay duda de que la propiedad destruida era de David. Los acusados ​​admitieron repetidamente que destruyeron la propiedad», dijo Maloney, afirmó el juez.

Maloney agregó que no podían deshacerse elementos que no son de su agrado, "ningún estatuto o jurisprudencia para respaldar su afirmación de que pueden destruir la propiedad que no les gusta".

Ahora los padres deberán compensar a su hijo con la alta cifra de dinero.