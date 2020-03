Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, está de cumpleaños

Humberto Vélez le ha dado voz a varios personajes con los que más de uno ha crecido como Homero Simpson, Winnie the Pooh o Roz en Monster Inc., reconocida por la frase de “Wasausky, no hiciste tu papeleo anoche”.

El mexicano que es uno de los actores de doblaje más conocidos en el mundo hoy, 30 de marzo, cumple años y, a pesar de la pandemia por la que está atravesando el planeta, contó que está muy feliz y “es el mejor cumpleaños que ha pasado”.

El actor de doblaje, que se ganó el cariño de toda Latinoamérica al interpretar a Homero Simpson por 15 temporadas y durante 15 años, jamás imaginó ganarse este reconocimiento con el público con su polifacética voz.

“Todo esto que está pasando nunca me lo imaginé. Yo vengo de un estrato bastante bajo del que difícilmente se sale, pero en esos tiempos tuve la oportunidad y pude hacer lo que estoy haciendo, no sé si por fortuna, pero estoy muy agradecido con la vida que me está dando todas estas oportunidades”, compartió Vélez.

Por otro lado, el mexicano contó cómo se vive esta situación en su país, “estamos en el confinamiento absoluto, no podemos salir a ningún lado más que la farmacia, el doctor y ese tipo de cosas. Y bueno, guardando las indicaciones de los médicos y el Gobierno”.

