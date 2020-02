J Balvin será uno de los invitados al show de medio tiempo del Super Bowl

Los artistas serían la sorpresa durante la presentación de Shakira y Jennifer Lopez en el medio tiempo de la edición número 54 del Super Bowl.

Lea en La W: Demi Lovato cantará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl

La revista Billboard asegura que Bad Bunny cantará un fragmento de ‘I Like It Like That’ y ‘Chantaje’ con Shakira, mientras que J Balvin presentará ‘Que Calor’ y ‘Mi Gente’ con Jennifer Lopez.

La encargada de cantar el himno de Estados Unidos será la artista de 27 años Demi Lovato.

En la edición del 2019 el show de medio tiempo estuvo a cargo de la banda Maroon 5 y Travis Scott. Además, se hizo un homenaje a Stephen Hillenburg, creador de la serie Bob Esponja, quien había fallecido meses antes.

El Super Bowl 2020 tendrá lugar este 2 de febrero a las 6:30 p.m. en la ciudad de Miami y se enfrentaran los San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs en el Hard Rock Stadium.

Le puede interesar: Reina del Carnaval hizo homenaje a Shakira en la lectura del bando