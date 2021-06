James Rodríguez y Marc Anthony estuvieron muy cerca en juego de beisbol

Un apasionante juego se vivió en las Grandes Ligas de Beisbol entre los New York Yankees y Los Angeles Angels en medio de la reapertura al público a los escenarios deportivos en Estados Unidos.

Con gran parte del público en las gradas volvió la emoción al beisbol y con ello la presencia de grandes celebridades que son amantes al deporte y que además disfrutan de sus vacaciones en ese país.

En el juego se dio la presencia del futbolista colombiano James Rodríguez, quien fue desconvocado por Reinaldo Rueda para la Copa América, pero también y a pocas sillas de distancia se vio al cantante Marc Anthony, quien es la expareja de Shannon De Lima, pareja del jugador del Everton en la actualidad.

La razón por la que coincidieron en el juego de la MBL fue porque al ser famosos deben ubicarse en una gradería especial, por lo que además de ellos también se vio a Kevin Durant, jugador de los Brooklyn Nets de la NBA.

En su cuenta oficial de Twitter, la MBL destacó la presencia del colombiano y detrás de él la del cantante de origen puertorriqueño.

Looks like @KDTrey5 is enjoying the Sho. https://t.co/qHpNYnedVY pic.twitter.com/TjpwrpCJBB