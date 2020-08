Jessica Cediel dice que su exnovio "sacó las uñas" y están en proceso legal

"Yo concluí que es mejor no inyectarse nada en los glúteos", comentó Lina Tejeiro en medio de una transmisión de Instagram en la que habló con Jessica Cediel.

A esto, Cediel comentó que no ha vuelto a inyectarse nada desde que vivió ese episodio doloroso en su vida, por cuenta de los biopolímeros, y que se encuentra trabajando en el estrés postraumático.

La actriz aseguró que era amiga de la persona que le inyectó los glúteos hace seis años en Bogotá y que, por el momento, no sabe si tomará acciones legales.

Las famosas aprovecharon para hablar de las cicatrices que les dejaron los procedimientos realizados para retirar los biopolímeros.

Gracias a sus testimonios, recibieron comentarios de algunas de sus seguidoras en los que indicaron que gracias a ellas desistieron de aumentar el tamaño de su cola.

Sobre su situación sentimental actual, Tejeiro dijo que aún no ha sanado y Cediel contó que su relación más reciente fue apresurada. "No conocía en absoluto a la persona. Después de decir que sí me quería casar, empezó a sacar las uñas. Me ha hecho mucho daño".

Además, la presentadora contó que en este momento están en un proceso legal por difamación, algo que "va más allá de un anillo".

Ante esto, Tejeiro dijo que "lo que se regala no se quita".

"Este señor salió a difamarme, dijo que no le quise entregar el anillo. Él en ninguno momento me dijo que nos viéramos (...) En un momento violó la seguridad de mi condominio en Estados Unidos y eso es un delito", asegúro Cediel.