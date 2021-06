Juan Pablo Raba celebra que su película con Liam Neeson se estrena en Colombia

A partir de este martes, con la reapertura de los cines en Colombia, los amantes del cine podrán disfrutar de esta pelícual de acción, portagonizada por el actor británico que interpreta a Jim Hanson, el héroe de esta historia, que se enfrentará a todo tipo de retos para proteger a un niño cuya madre y él huyeron de México a Estados Unidos.

Al otro lado del ring, como villano, el bogotano le da vida a Mauricio, un peligroso líder de un cartel mexicano. Sobre este papel, uno de los estereotipos de Hollywood más criticados por la sociedad, el actor aseguró que quiere "pelear contra el cliché" y darle otra mirada a estos papeles.

"Yo acepté dar esa pelea e interpretar ese tipo de personajes para demostrar que los actores latinos somos excelentes y estamos por encima de esos clichés de Hollywood. Con el director de 'Protector', Robert Lorenz, llegué al acuerdo de trabajar esa parte humana y explotar más su potencial", afirmó.

Sobre sus siguientes pasos en su prominente carrera en la meca del cine, Raba insiste en que prefiera ir lento, pero seguro, con pasos de plomo para escoger los proyectos ideales para él.

"Yo no tengo un sueño a largo plazo, yo lo que quiero es trabajar en películas o series que me gusten y me permitan estar con mi familia. Por eso escojo proyectos en los que pueda desempeñarme en unos cuatro o cinco meses al año, que me permitan tener tiempo de calidad con mis hijos y mi esposa", comentó.

Actualmente fue fichado para otro gran producción, pero esta vez con Amazon Prime dándole vida a Alberto Villamizar en ‘Noticia de un secuestro’, una serie que explorará la retención ilegal de Diana Turbay, Maruja Pachón, Marina Montoya y Beatriz Villamizar.