Karol G y Anuel confirmaron su ruptura y cada uno dio una versión de lo sucedido

Desde hace varios meses se venía especulando que la pareja de reguetoneros habrían puesto fin a su relación, luego que se disminuyera el número de publicaciones en sus redes sociales donde se les veía juntos.

Desde que confirmaron su relación hace mpas de dos años, la pareja no dudaba en realizar demostraciones de amor en público. Su noviazgo, que parecía estable, estuvo rodeado de rumores de matrimonio y hasta de embarazo.

Pero el encargado de responder las dudas del estado de su relación y romper el silencio fue Anuel, que en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram confirmó la ruptura amorosa de la pareja.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, reveló el reguetonero.

Fue claro en insistir en que sigue amando a la paisa, y que el motivo de su separación no está relacionado con las teorías que manejaron algunos medios de comunicación que afirmaban que el fin del noviazgo se debía a una tercera persona.

Luego que la noticia se diera a conocer, Karol G expresó en un corto mensaje en sus redes sociales el díficil momento que atravesaba por la separación:

“Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi 3 años que todo comenzó. (...) Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”.

Finalizó su mensaje asegurando que sigue amando al cantante y que está muy agradecida por su experiencia con él.

“Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, puntualizó.