La actriz Christina Applegate reveló que sufre esclerosis múltiple

La actriz, de 49 años, famosa por sus papeles en “Casados con hijos” y “Muertos para mí”, dio a conocer su padecimiento por medio de las redes sociales en donde confesó que su equipo médico la diagnosticó con esclerosis múltiple.

“Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho las personas que conozco que también padecen esta enfermedad. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa”, publicó en su cuenta de Twitter la ganadora del Emmy.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la esclerosis múltiple "es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas".

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.