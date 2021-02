La Chilindrina sufrió de horribles tumores por vendarse los senos

En entrevista con Yordi Rosado, uno de los más reconocidos periodistas de entretenimiento en México, confesó varios de los retos que enfrentó para interpretar al querido personaje de El Chavo del Ocho.

La famosa comediante, que le dio vida a la Chilindrina por cincuenta años, tuvo que someterse a vendar sus pechos para ocultarlos y poder interpretar a la famosa niña de ocho años, lo cual le provocó tumores.

"Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, -y decían- ‘Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve’. Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 año", reveló la famosa.

Al tener su primer hijo se presentaron los primeros indicios de la gravedad de su salud pues le salieron dos tumores en los senos, que le impedían amamantar y resultaba más doloroso de lo normal el procedimiento. Comentó que a raíz de esto sufrió una infección generalizada que por poco hace que se quede sin un seno.

Por la gravedad de su estado de salud, sus médicos decidieron someterla a biopsias para descartar presencia de algún tipo de cáncer, por fortuna, los resultados fueron negativos.