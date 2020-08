La historia de la bailarina venezolana que inspiró 'Macarena'

La bailarina venezolana Diana Patricia Cubillán conversó con W Fin de Semana acerca de su carrera artística y la actualidad de su academia de baile, tras haberse convertido en la musa de Los Del Río para su icónica canción ‘Macarena’ a comienzos de la década de los 90.

Según relata Cubillán, todo sucedió durante un concierto del dúo español formado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones en un hotel de Caracas el 12 de octubre de 1991.

“La historia de Macarena estaba escrita en la página que tiene papá Dios allá arriba de cada uno de nosotros. Yo estaba bailando en una fiesta privada para el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y uno de los grandes empresarios, Gustavo Cisneros. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Los Del Río”, relata la bailarina.

Así, Cubillán cuenta que ese día no pasó mayor cosa, pero al año siguiente ellos regresaron a Venezuela y ella fue a disfrutar de su show, donde les envió una nota para recordarles el encuentro del año anterior en casa de Cisneros.

“Ellos me invitaron a subir a bailar al escenario, subí como estaba vestida y a Antonio le salió la frase: Dale a tu cuerpo alegría, Diana, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Fue muy curioso porque en los shows flamencos existe el jaleo, pero una frase de aupamiento viéndome bailar no fue común. Fui al camerino a saludarlos y me dijeron: de esa frase vamos a hacer una canción”.

De esta manera, Cubillán cuenta que trabajó con ellos en varios eventos y fiestas privadas hasta que al año siguiente salió ‘Macarena’ en 1995.

Sobre la coreografía de la canción, la bailarina relata: “Los pasos de ‘Macarena’ salieron en una discoteca de Miami. Es una secuencia de movimientos para que la puedan bailar todos, quienes tienen ritmo y quienes no lo tienen, de cualquier edad”.

Respecto a su academia de baile, Cubillán contó que se han visto afectados por la pandemia: “Por el COVID-19 hemos tenido que cerrar la academia de flamenco, pero impartimos cursos por Zoom”.

Finalmente, en relación con la situación política que vive su país bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, Cubillán expresó: “Las ganas de irme de Venezuela me dan un día sí y al siguiente también. Pero creo que este no es el momento de emigrar, el éxodo fuerte de venezolanos ya pasó”.