La literatura busca explicación para lo que no tiene sentido en la vida: Lídia Jorge

La escritora portuguesa Lídia Jorge estuvo en La Hora del Regreso para hablar sobre su premio de literatura en lenguas romances en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Yo no sabía que estaba en un concurso y cuando me llamaron no entendía, pero fue una sorpresa total, completa, fue maravilloso”, dijo.

Por otro lado, explicó por qué para ella la literatura es un acto de resistencia en el mundo.

“Sí, la literatura es un acto de resistencia porque es una respuesta a aquello que es opresivo. La literatura procura encontrar un sentido una explicación para lo que en la vida no tiene sentido”, aseguró.

Aunque Jorge no descartó un posible Premio Nobel de Literatura, dejó claro que en lo último que piensa es en premios.

Así mismo, mencionó que para ella “el pasado es una oportunidad para el futuro”, reconociéndose a sí misma como “una cronista del tiempo”.