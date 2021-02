Las escalofriantes revelaciones de Love Bailey, una de las víctimas de Marilyn Manson

En diálogo con Sigue La W, Love Bailey, artista, activista y estilista de moda, relató la noche en la que Marilyn Manson, quien ha sido denunciado por otras ocho actrices por abuso sexual y mental, le apuntó una pistola a la cabeza y apretó el gatillo, amenazando su vida y diciendo “no me gustan los homosexuales”.

Bailey contó que todo pasó en 2011, cuando la llamaron para vestir a una actriz, cuyo nombre decidió no revelar, para una sesión de fotos en la casa de Manson. Cuando llegó, colocó sus pertenencias en el comedor y fue ahí que percibió “algo raro”. “Había obras satánicas, la noche era muy rara. Él y la actriz estaban en su cuarto y escuchamos gemidos”. Momentos después, Bailey ingresa al cuarto y nota que la actriz está mareada: “es como si la hubiesen drogado. Tenía la rodilla sangrando. Marilyn Manson ni la miró”.

En ese instante, Bailey afirmó que Manson “me apuntó la cabeza con el arma y me dijo no me gustan los homosexuales y presiono el gatillo”, pero el arma estaba sin balas. “Pensé que iba a morir, me sentí impotente”. Este hecho lamentable solo lo conocieron pocos colegas de Bailey y su pareja, pero no denunció.

“No hablé sobre esto sino hasta 2017. Cuando estás en una industria de moda, las personas con más poder te amenazan, pueden ponerlo a uno en una lista negra y dejarlo sin trabajo. Mi carrera lo era todo y debía callarme para poder continuar trabajando”, relató Bailey, añadiendo que en días recientes, cuando la actriz Evan Rachel Wood también hizo la denuncia, volvió a publicar su relato en sus redes sociales.

Bailey aseguró que ha estado en contacto con algunas de las mujeres que también han denunciado a Manson. La actriz que estaba en el cuarto del cantante en esa fatídica noche “vino a mi finca para una sesión de saneamiento. Estoy ofreciendo este espacio para cualquier persona que necesite superar esto. Tengo un rancho que es santuario animal y hago terapias para ayudar a sanar”.

“Manson debe estar en cárcel y debe pagar y resarcir a las víctimas”, sentenció.

La víctima de Manson dijo que no denunció inmediatamente, entre las razones que ya expuso, porque también “muchos no me creen y piensan que estoy loca. Yo vivo con la verdad, yo estuve en ese momento y sé qué pasó. Muchas personas glorifican sus acciones (las de Marilyn Manson), su juego y su dinero. Queremos parar eso con el movimiento ‘Me too’. Queremos parar a estos semidioses para que dejen de alimentarse de nuestro miedo”.