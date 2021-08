Lina Tejeiro se emborrachó y ahora está en “los sótanos del infierno” por guayabo

La reconocida actriz Lina Tejeiro compartió videos e imágenes de la borrachera que se pegó en el nuevo restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, Rancho MX, en donde disfrutó del ritmo de música popular, los mariachis y uno que otro tequila.

Por los videos en las historias de su cuenta de Instagram, Tejeiro se ha hecho tendencia en redes sociales, pues las imágenes muestran los momentos exactos en donde estaba pasada de tragos.

Incluso compartió más videos en los que aseguró que está en “los sótanos del infierno” por culpa del guayabo que tiene, parodiando la frase de la modelo Alejandra Azcárate.

“Coman bien antes de beber”, fue el mensaje con el que acompañó una de sus historias en donde aparece descansando en su cama.

“Por no comer bien, me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas (…). ‘Mátame’ guayabo, ‘mátame’, ya que el amor no pudo”, mencionó en sus historias al despertarse y sentir el guayabo.