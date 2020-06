Lisey Tigra, la cantautora colombiana que saltó del heavy metal al pop alternativo

Lisey Tigra es una cantautora colombiana que se mudó a Inglaterra a los 17 años para seguir su sueño de ser guitarrista de alguna banda. "Desde los 13 años toco la guitarra, me gusta el heavy metal y el rock. Cuando llegué a Londres lo hice con el objetivo de tocar en alguna banda, pero una vez que lo hice me di cuenta de que quería explorar en el pop con sonidos más oscuros”.

Ahora, con 21 años, ella está lanzando su EP Crime Scene, producido por Brett Shaw, quien ha trabajado con Florence + the Machine, Lady Gaga y Foals.

Su nombre artístico viene de un personaje de un libro de Stephen King a la que apodan “Lisey” porque su nombre es Ellizabeth y su estilo está inspirado en la cantante Lady Gaga.

Finalmente, contó que su canción ‘Decieve Me’ está inspirada en una historia de una chica joven que tuvo una relación con el cantante Marilyn Mason aún cuando él no la quería. Según Lisey, esta canción explora el amor tóxico y el pensamiento de una persona que dice “si tú no me amas, prefiero que me mientas”.