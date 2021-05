“Los derechos también son míos”: Elizabeth Loaiza se encaró con manifestantes

Las manifestaciones en Colombia cumplen 27 días en el marco del paro nacional que, además de protestas pacíficas y multitudinarios plantones, ha tenido enfrentamientos entre la parte de la población y la fuerza pública.

Asimismo, se han presentado bloqueos en las principales carreteras del país por parte de gremios camioneros o residentes del sector.

Ante esto, la modelo Elizabeth Loaiza compartió un video en el que quedó evidenciado el momento en el que se encaró con varias personas que realizaban una caravana, recordándoles que, así como ellos tienen derechos, ella también a transitar por las carreteras del país.

“Yo no voy en la caravana. No están dejando pasar los carros, no es pacífico (…) ¿Por qué no nos dejan pasar? La caravana es de ustedes, no nuestra”, comentó Loaiza.

“Sus derechos acaban en donde comienzan los míos. ¿Vamos a poner a aguantar hambre a más gente porque se les da la gana? Así no es, no me mienta. Hay gente que necesita trabajar”, agregó.

Por su parte, los manifestantes intentaron explicarle a la modelo la razón por la que no estaban permitiendo el paso.

“Estamos defendiendo nuestros derechos, los tuyos y los míos. No me grabes que no me gusta (…) Estamos en una movilización. Hacemos una actividad de protesta en la que queremos hacerle entender al mundo que estamos inconformes con muchas cosas”, mencionan dos de los manifestantes.

“En medio de todo no les estamos bloqueando el paso. Ustedes desde la comodidad no entienden nuestras causas. Si te dejo pasar a ti, tenemos que dejarlos a todos”, añadieron.