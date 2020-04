Los nuevos proyectos de la actriz Ana Lucía Domínguez

Ana Lucía Domínguez se encuentra en cuarentena junto a su esposo Jorge Cárdenas en su apartamento de México y por medio de sus redes sociales ha compartido su rutina por estos días. Es ahí donde comparte rutinas de maquillaje usando su nueva línea de maquillaje llamada Maquillarte”.

“Siempre he tenido una piel muy sensible y el tema del maquillaje me ha pasado malas jugadas, entonces encontré un maquillaje donde vi que no me brotaba que era hipoalergénico y le hacía bien a mi piel”, fue así como surgió la idea de su marca, contó Ana Lucía.

Asimismo, la actriz reconocida por su larga y exitosa trayectoria en el mundo de la televisión y quien participó en la serie que relató la vida del cantante Nicky Jam, contó que hace parte de una nueva producción de la plataforma de streaming, ‘¿Qué Pasó Con Sara?’, escrita por el chileno José Valenzuela y en donde actúa junto a Manolo Cardona, pero que no sabe cuándo saldrá pues se vieron obligados a parar las grabaciones por la pandemia.

