Maluma contó cómo supero las críticas a su carrera por ser atractivo

El cantante colombiano Juan Luis Londoño, conocido en el mundo del espectáculo como Maluma, se ha robado las miradas en el mundo al ser la portada de la prestigiosa revista Rolling Stones.

En la imagen de la revista, el colombiano aparece mostrando parte de sus tatuajes en el cuerpo con una camiseta esqueleto y una chaqueta de jean.

En su entrevista con ese medio, Maluma reveló detalles tanto de su vida profesional como personal desde sus inicios en Medellín, Antioquia.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de su diálogo con Rolling Stones fue cuando Maluma reveló que en sus inicios en la música recibió varias críticas por su apariencia física al ser atractivo.

Aseguró que no dejó que su carrera frenara por los comentarios de las personas y que tomó esas críticas para superarse musicalmente.

“Me acuerdo que cuando salía, la gente decía: ‘este cabrón no es sino un niño bonito y no canta’ (…). No me daba ni siquiera rabia, sino ganas de superarme, me daba mucha motivación”, contó.