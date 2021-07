Marcela Asprilla, la modelo caleña que llegará a las grandes pasarelas de Milán

En entrevista con La Hora del Regreso, la modelo sensación de esta edición de Colombiamoda 2021, en tan solo un año y 10 meses ha logrado ser la imagen de importantes marcas en el país, entre esas Arkitect del Grupo Éxito, que tendrá su pasarela 'La Esencia' con los diseños de Manuela Álvarez, en conjunto con Artesanías de Colombia.

La historia de esta mujer inicia como la de las grandes modelos internacionales, estaba haciendo su vida normal de adolescente en Cali, era deportista y una familiar cercana le sugirió presentarse a una agencia de modelaje para probar suerte.

"Yo era un niña normal de barrio, era atleta de salto alto y quería llegar hasta los Olímpicos. Eso fue al inicio, luego me di cuenta que eso no era lo que quería hacer y fue una prima la que me dijo: 'Ve, vos tenés puro porte de modelo', le seguí la corriente y fuimos hasta la agencia 'Molinos', donde me contrataron", comentó.

Escuche más de La Hora del Regreso en Colombiamoda 2021:

Su impresionante altura, su contextura esbelta y delgada y su cabeza rapada la hicieron merecedora de varios contratos en Colombia y, ahora, a los 19 años, con proyección internacional, espera llegar a las pasarela de más alta costura en la capital de la moda.

"Ahora sigo mi sueño y me voy para Milán (…) Espero llegar a modelar en las grandes marcas, a mí me gusta mucho Versace y estar allá me crea una posibilidad", comentó.