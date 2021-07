Margarita Rosa criticó mensaje de J Balvin sobre protestas en Cuba

La columnista y presentadora colombiana Margarita Rosa De Francisco se ha convertido en una de las mujeres que más eco tiene con sus mensajes en redes sociales luego de sus críticas a diferentes sectores políticos y sociales del país.

En esta ocasión, Margarita reaccionó ante el mensaje del cantante José Álvaro Osorio, conocido como J Balvin, en done mostró su preocupación por los protestantes cubanos en medio de las manifestaciones y la presunta represión de las autoridades de ese país.

La actriz, aunque destacó que los artistas “no tienen la obligación de manifestarse políticamente”, se mostró preocupada porque lo hacen para crisis sociales de otros países y no las Colombia como la que se vivió con el paro nacional en donde hubo miles de heridos y cientos de muertos en todo el país.

Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo.

Asimismo, Margarita Rosa destacó el talento y la apariencia física de J Balvin, incluso lo calificó como “sexy”, pero le pidió que, al ser un cantante de talla mundial, ayude a “detener la masacre”.

A mí me encanta @JBALVIN . Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido.