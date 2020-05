‘Midnight’, la nueva canción de Alesso junto a Liam Payne

El Dj y productor sueco, Alesso, estrena ‘Midnight’ junto al ex One Direction, Liam Payne.

Junto con el cantante, Alesso comenzó a trabajar desde el 2019 en la producción de ‘Midnight’. “Esta canción es un mundo de sonidos, tiene guitarras y muchos instrumentos. Quería hacer una canción linda”, expresó el Dj.

Esta colaboración se dio porque Liam escuchó un pedazo de la canción y grabó un aparte de cómo él la interpretaría. Alesso le pidió que fuera a Suecia para grabar la canción y darle vida a esta nueva colaboración.

“Es muy divertido cuando uno tiene una idea y esta sale bien. Este fue el caso”, añadió Alesso.

El video musical de ‘Midnight’ fue grabado desde el aislamiento y cada uno en casa con su celular, pero esto no deja a un lado la buena calidad audiovisual, frente a esto el productor contó que, “fue una sensación totalmente diferente grabarlo. Dadas las circunstancias no había forma de juntarnos, así que decidimos que cada uno grabara un video. Es un video muy honesto. Me gustó mucho que no tiene casi acción y por lo tanto el foco está en la música”.

Para finalizar, Alesso, Dj y productor musical, se refirió a su post de Instagram donde recordaba sus presentaciones antes de la pandemia, “mis presentaciones tienen mucha producción, mucha energía y sobre todo divertido”.