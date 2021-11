"No hay ninguna moralidad": Esperanza Gómez le cierra la puerta a la política

La modelo aseguró que aunque ha recibido propuestas de parte de algunos senadores de la República para lanzarse al ruedo de la política, se ha negado totalmente porque la considera "sucia" y "deshonesta".

Gómez habló con el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' sobre las noticias falsas que han circulado en algunos medios de comunicación que han asegurado que la actriz de cine para adultos ha manifestado su deseo de ser senadora:

“En internet hay mucha noticia mentirosa y mucha gente lee cualquier basura de las que escriben muchos medios, incluso dicen que yo soy la que me estoy acercando a la política”, con esto la modelo le cerró la puerta completamente a la oportunidad de llegar a la política.

Aseguró que sigue trabajando en sus nuevos proyectos profesionales y fue enfática en mencionar que no desea relacionarse con la política, caso distinto a su colega Amaranta Hank, quien ha mencionado que no le es indiferente la idea de ser congresista y defender los derechos de los trabajadores sexuales.

“... Pero ese tema, la verdad, no me ha interesado, en la pornografía me va muy bien (...) Creo que existe más moralidad en la pornografía que en la misma política", manifestó.