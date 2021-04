“No les importa el pueblo”: contundente mensaje de Reykon contra el Gobierno por reforma

El cantante colombiano Andrés Felipe Robledo, mejor conocido como Reykon, se pronunció a través de su cuenta de Instagram contra el gobierno de Iván Duque y su reforma tributaria presentada en el Congreso.

Con dos fuertes mensajes, mostró su “inconformidad” con los “despilfarros” que ha tenido el Estado durante varios años.

“Digo no a la reforma tributaria. Vengo de una familia humilde, la cual me ha enseñado a no pasar por encima de nadie y ustedes, señores del Gobierno, están pasando por encima del pueblo”, comentó.



foto: Instagram @reykon

Asimismo, les recordó a los funcionarios del Gobierno que están “tranquilos” y a favor de la reforma por su gran sueldo.

“Ustedes están tranquilos por sus sueldos de $20 y $30 millones mensuales, pero el señor de la tienda, el barbero, el taxista, etc, ¿ellos qué?”, añadió.



foto: Instagram @reykon

Finalmente, también expresó su desacuerdo con el vandalismo presentado durante las manifestaciones de este 28 de abril.

“Aclaro, con ese vandalismo de hoy tampoco estoy de acuerdo”, concluyó.



foto: Instagram @reykon