Norah Jones regresa a Colombia

El próximo 2 de diciembre llegará al Movistar Arena la artísta, 9 veces ganadora del premio Grammy, Nora Jones, en el inicio de su gira musical por América Látina, en el que presentará su más reciente producción musical ‘Begin Again’.



La artísta, una de las más grandes exponentes del jazz y el blues, regresará al país luego de 7 años de ausencia en los escenarios colombianos, luego de que el 30 de noviembre del 2012, se presentara con éxito y lleno total en la capital del país.

La gira de la artísta recordada por canciones como ‘Don’t Know Why’, ‘Sunrise’ y ‘Come Away With Me’, también incluye otros países de suramérica como Perú, Chile y Argentina, luego de haber vistado otros parejes del continente como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.



En Colombia, se habilitará un periodo de preventa de entradas para clientes de los Bancos Aval a través de tuboleta.com para los días 3,4 y 5 de julio.

En su carrera artística, Jones ha vendido cerca de 50 millones de discos alrededor del mundo, y su más reciente producción musical ya fue lanzada en diferentes formatos, incluido el vinilo.

