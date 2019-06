Nueva 'Men in Black' lidera taquilla pero no impresionó a crítica "Men in Black: International" lideró el fin de semana la taquilla en EE.UU. y Canadá, pero la nueva comedia de ciencia ficción recaudó mucho menos de lo que Sony hubiera querido.

Con un estimado de 28,5 millones de dólares, informó la empresa especialista en la industria Exhibitor Relations.. Foto: Getty Images