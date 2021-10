¿Por qué Raimundo Angulo demanda por "usurpación" al Miss Universe Colombia?

La noticia fue confirmada por el presidente del Concurso Nacional de la Belleza, Raimundo Angulo, quien confirmó que emprenderá acciones legales en contra de Natalie Ackermann, dueña de la franquicia de Miss Universe Colombia.

Junto a sus abogados, en medio de una rueda de prensa virtual, Angulo aseguró que interpuso una denuncia de tipo penal contra Ackermann, en la que se le acusaba por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La defensa del Concurso Nacional indicó que “No cualquiera puede representar el país como le dé la gana, ese no es el procedimiento, y muchísimo menos afectando un patrimonio nacional como lo es el CNB (…) Esta no es una simple usurpación de una marca porque sí, están usurpando el nombre de Colombia y la utilización del país en cosas indebidas de manera irregular”.

Cabe recordar que en 2019, a pesar que en años anteriores la ganadora del certamen "Señorita Colombia" era la representante del país en Miss Universo, el Concurso Nacional de Belleza perdió los derechos de la franquicia y es ahora 'Miss Universe Colombia', la organización que elige en un certamen externo a la reina que llega hasta este importante encuentro de belleza internacional.

Angulo, en vocería de sus abogados, asegura que si bien Ackermann es quien cuenta con la autorización de ese reinado internacional para administrar la franquicia en Colombia al comprar los derechos, la representación del país no podría ser desempeñada por la reina elegida en el Miss Universe Colombia argumentando que Ley de la República, la 31 de 1985, señala que “solamente el CNB tendrá la representación del país en certámenes internacionales”.

Asimismo, Angulo aseguró que aunque el CNB históricamente no ha sido el encargado de la franquicia, ya que esta era financiada por el expatrocinador Jolie de Vogue, la organización de Miss Universe Colombia no podría "usurpar" el patrimonio de Cartagena y el país al no permitir la representación de la "Señorita Colombia" en el exterior.