Protagonista de la serie 'Better Call Saul' es hospitalizado de urgencia

El conocido actor, comediante, guionista, director y productor estadounidense, que alcanzó la fama mundial al interpretar al cuestionado abogado 'Saul', en la exitosa serie 'Breaking Bad', se desmayó en medio de una jornada de grabación del spin-off de Netflix inspirado en su inolvidable personaje.

El intérprete, de 58 años, se encontraba rodando la temporada seis en Albuquerque, Nuevo México, cuando se desplomó y fue rápidamente auxiliado por el personal y trasladado a un hospital cercano.

El primer medio en confirmar la noticia fue el portal de entretenimiento, 'TMZ', que aseguró que Odenkirk permanece bajo cuidado médico, y siguen sin darse a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Luego de darse a conocer esta información, su excompañero Bryan Cranston, el recordado Walter White, envió un mensaje expresando su desconsuelo por el estado de salud de su amigo y les pidió a todos sus fanáticos una oración por él.

"Hoy me desperté con una noticia que me ha hecho estar ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó ayer en el set de 'Better Call Saul'. Está recibiendo la atención médica que necesita, pero su estado no se conoce de manera pública todavía. Por favor, toma un momento de tu día para pensar en él y para enviarle pensamientos positivos y oraciones", expresó.

Así mismo lo hizo Aaron Paul, quien también manifestó su apoyo al actor: "Te quiero, mi amigo", escribió en Instagram en una publicación acompañada por una foto de Odenkirk.

El rodaje de la sexta y última temporada de 'Better Call Saul' está en marcha desde hace varios meses de cara a su estreno en el primer semestre de 2022.