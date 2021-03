Siguió de largo: atleta sufrió fuerte caída tras ganar una carrera

A través de las redes sociales, se conoció un video en el que quedó registrado el momento en el que el atleta José María Mulé Elobé se impuso en la competencia de los 60 metros del Campeonato de Atletismo de Madrid, España. Sin embargo, tras la victoria, el deportista siguió derecho en la pista y se llevó un fuerte golpe.

Elobé trató de frenar, pero resultó metido de cabeza en un hueco que había en una colchoneta protectora. No obstante, logró salir ileso de la caída y según le compartió al programa ‘Jugones’: “no me dio tiempo de frena. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie”.

Los internautas no dieron oportunidad para crear todo tipo de memes sobre el hecho que fue tendencia en el país.