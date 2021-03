“Soy una defensora de los piropos”: Amparo Grisales arremete contra las feministas

La ‘Diva de Colombia’, Amparo Grisales, se caracteriza por decir siempre lo que piensa sin ‘pelos en la lengua’. Esto le ha causado estar en muchas ocasiones en la violencia.

Esta vez, Grisales criticó fuertemente a las feministas porque cree que se les está yendo la mano en sus acciones.

“Con estas feministas creo que se les fue la mano porque entonces deberíamos prohibir las canciones, los poemas”, dijo.

“Una vez escuché a unas feministas que le iban a cambiar la historia a los cuentos infantiles porque resulta que cuando el príncipe besa a la bella durmiente se está aprovechando de ella porque está dormida”, añadió.

Además, se refirió a los piropos hacia las mujeres, asegurando que llegará un momento en el que todo será absurdo.

“Vamos a entrar en un terreno tan absurdo. A las feministas si no les gusta el piropo debe ser porque no les hacen muchos”, afirmó.

Por otro lado, la actriz salió en defensa de los hombres, pues para ella la mayoría no son violadores o abusadores.

“En defensa de los hombres, porque no todos son, como gritan las feministas, violadores, acosadores o abusadores. Siempre hay credibilidad hacia la mujer y no me parece justo (…). Lo único que tuvo fueron hombres maravillosos alrededor: un papá, abuelos, tíos y novios divinos”, concluyó.