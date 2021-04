“Tengo doble personalidad”: Epa Colombia asegura que sufre de trastorno mental

La empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia en redes sociales, es una de las personas que más odios y amores genera en redes sociales tanto por su personalidad, como por sus actos.

En un video de Instagram, la joven asegura que, luego de que el Gobierno le pusiera un psicólogo y un psiquiatra, le detectaron que es una “persona que sufre de doble personalidad”.

“Me dijeron que como sufro de eso tengo doble autoestima, no lo creí”, dijo.

Posteriormente, la mujer contó que terminó su proceso de reparación a la sociedad luego de sus actos de vandalismo a una estación de Transmilenio.

“Me dijeron que tenía que seguir estudiando y hoy me certificaron, o sea, no le debo nada a nadie, estoy libre de pecados”, dijo, mostrando el papel que le dieron desde el Distrito de un programa de Derechos Humanos.

Asimismo, mostró el mensaje que le envió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidiéndole que le ayude porque tiene hace cuatro días su peluquería cerrada y que solo quiere generar empleo.

“Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis keratinas. Ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente”, escribió.