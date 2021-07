"Un día no te quise": Eva Rey escribe una carta a su hija hablando sobre el aborto

En febrero pasado, la periodista española de 43 años, junto a su esposo Matías Gaviria, le dieron la bienvenida a su pequeña hija Lía.

Antes de llegar a este mundo, su mamá ya había compartido sus pensamientos sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo, sin ningún tipo de tabú y con un mensaje reflexivo sobre las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos.

Ahora, cuando Lía ya cumple cinco meses, su madre quiso expresarle en unas sentidas palabras las razones que la llevaron a pensar en abortar, para que cuando ella sea una mujer adulta pueda comprenderla.

"Esta es la carta que quería escribirte. Muchos me dicen que cuando seas más grande y comprendas que quise abortarte no me vas a querer. O me vas a cuestionar. O que te vas a traumatizar…", inicia la misiva.

Rey señaló que su hija se ha convertido en su mayor felicidad, y aunque nunca soñó con el papel de la maternidad, hoy agradece la oportunidad que tuvo, porque así lo decidió ella.

"Querida Lía. Hubo un día que no tiene quise. No te pedí. No te soñé. Y ahora me doy cuenta que si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta. La más perfecta para mí. Eres mía. Mi cosita. Te miro y te miro y me emociono. Y yo nunca me emociono. Eres todo lo que nunca soñé", señaló.

Además, le aseguró a su primogénita que la criará para que ella misma crezca en un mundo en el que las mujeres tengan derecho a elegir sobre sus cuerpos, sin ser juzgadas o señaladas:

"Y sí enanita mía. No te aborté. Y aunque ahora sí sé que fue la mejor decisión de mi vida quiero que sepas Lía que, si lo hubiera hecho tendría mil razones. Y todas ellas válidas. Y que jamás le diré a una mujer que no aborte porque ser mamá es lo mejor del mundo. Porque lo es. Pero también lo es tener la libertad de decidir qué hacer con tu cuerpo y no sentirte mal por ello. No ser juzgada ni señalada. TÚ eres ejemplo de eso Una enana que nació en total libertad y que espero que en un futuro ejerza ese derecho a ser libre con la cabeza bien alta y con orgullo. Y diga: 'Sí. Mi amá no quería tenerme. Pero decidió que SÍ. Y yo soy el presente y el futuro de eso'", escribió.